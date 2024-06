Nonna Vittorina festeggia 108 primavere

Vittorina Nazzari ha tagliato il traguardo dei 108 anni. Gran festa domenica pomeriggio alla Casa di riposto Città di Tirano, la sua nuova “casa“ ormai da tre anni, per i 108 anni di Vittorina Nazzari che è la persona più anziana o “diversamente giovane“ che dir si voglia nata e residente a Tirano. E, ovviamente, Vittorina è anche la meno giovane ospite della fondazione Casa di Riposo Città di Tirano. A festeggiarla, con i figli Italo e Vittorina con i loro consorti, i numerosi nipoti e pronipoti, ospiti e personale che non hanno fatto mancare il loro affetto ad una commossa Vittorina. "Vittorina, molto emozionata, ha ringraziato tutti i presenti per questa meravigliosa giornata – ci dicono dalla Fondazione Casa di Riposto Città di Tirano -. Nonostante la vetusta età, con alcuni acciacchi che l’accompagnano, Vittorina sa comunque esprimere chiaramente quel che pensa e soprattutto ciò che vuole". A porgere gli auguri da parte della cittadinanza anche il neo sindaco di Tirano Stefania Stoppani, il presidente della Fondazione Francesca Zucchetti e da parte della comunità pastorale il prevosto don Stefano Arcara.

Una festa in piena regola per nonna Vittorina e per il traguardo raggiunto, le 108 candeline spente. La struttura della Fondazione Città di Tirano non è nuova a festeggiare ospiti ultracentenari e questo a dimostrazione dell’evidente ottimo lavoro effettuato dal personale e dal bel clima che, evidentemente, si respira all’interno di una struttura come quella tiranese. Nel 2022 furono ben 8 le ospiti della casa di riposo tiranese che tagliarono il bellissimo traguardo dei 100 anni.

F.D’E.