Sondrio, alleanza sanitaria Niguarda-Valtellina: in servizio cinque nuovi neurologi

Il dottor Mario Melazzini rivendica risultati importanti nel suo anno alla guida del Morelli e ribadisce di aver percepito il pieno appoggio di Regione Lombardia all’ospedale sondalino. Queste le considerazioni di Melazzini, pochi giorni dopo la sua nomina a direttore sanitario del Niguarda di Milano, un incarico importante e prestigioso per l’ormai ex direttore del Morelli.

“Il presidio ospedaliero di Sondalo ha il pieno sostegno di Regione Lombardia, come ho più volte ribadito - afferma il dottor Melazzini -, sia nell’ottica della centralità della sanità di montagna, a garanzia dei residenti, sia in vista delle Olimpiadi. In questo anno di lavoro abbiamo definito e approvato un piano di sviluppo e completato la riorganizzazione in funzione dell’efficientamento dell’intero presidio implementandone le attività sia di ricovero che ambulatoriali".

A sostituire Melazzini nell’attività di gestione e nel coordinamento del Morelli sarà il nuovo direttore sanitario dell’Asst, la dottoressa Anna Maria Maestroni, nominata all’inizio di questa settimana. "Ritengo la dottoressa Maestroni la figura più adatta a proseguire quanto avviato da Melazzini - spiega il dg dell’Asst Valtellina Monica Fumagalli -: la sua esperienza e le sue capacità, le consentiranno di avere un quadro specifico e d’insieme del Morelli favorendo il raccordo con le altre strutture e rafforzando le peculiarità di Sondalo. La Maestroni garantirà la sua presenza a Sondalo e io stessa visiterò con assiduità l’ospedale".

Laureata in Medicina e chirurgia all’Università degli studi di Milano, dove si è specializzata in Geriatria, la dottoressa Anna Maria Maestroni, per un anno e mezzo, tra il 1997 e il 1998, ha lavorato nel reparto di geriatria di Sondrio. Dal 2021 è stata direttore sociosanitario dell’Asst Pini di Milano, mentre tra il 2016 e il 2019, aveva ricoperto l’incarico di direttore sanitario all’Ats Insubria.