Nella sfida fra donne spunta Agutoli

Si pensava fosse esclusivamente una sfida fra donne nella corsa al Municipio di Tirano per le amministrative in programma l’8 e il 9 giugno prossimi, ma spunta un candidato uomo. Dopo il recente annuncio delle candidature dell’attuale vicesindaco Sonia Bombardieri e di Stefania Stoppani, ex assessore al turismo, ecco scendere in campo anche Marco Agutoli, perito 57enne, con una lista civica. Molto conosciuto e apprezzato nel tiranese in particolare per il suo fattivo impegno nel sociale, Agutoli, perito meccanico, sposato e padre di tre figli, dopo dieci anni spesi in una multinazionale Oil&Gas con incarichi tecnici, nel 2002 ha iniziato la libera professione occupandosi di progettazione, disegno tecnico e modellazione in 3D. La sua specifica attività gli ha permesso di diventare consulente tecnico e perito del Tribunale di Sondrio specializzandosi nella ricostruzione degli incidenti stradali, attività che svolge tuttora. Agutoli ha accettato la richiesta di candidarsi a sindaco "con il medesimo entusiasmo e voglia di fare degli altri componenti del gruppo - tiene a sottolineare il candidato sindaco - uniti tutti dall’amore per la città, per i suoi cittadini; per il tessuto sociale, economico, urbanistico, culturale, turistico e col grande desiderio di proporre, migliorare, curare, sviluppare". "Mi è stato chiesto da un gruppo di cittadini di dare concretezza alle idee condivise in vari confronti con la mia candidatura a sindaco di Tirano - dichiara Agutoli - Mi sento onorato di poterlo fare. Mi ha colpito come il gruppo, cresciuto nel tempo e tuttora in divenire, abbia saputo aprirsi ad ogni persona che via via si aggiungeva".

Gabriela Garbellini