"Nella nostra città si devono aprire spazi di socialità e di incontro"

La lista Sinistra per Sondrio appoggia Simone Del Curto. È stata presentata ieri nello spazio coworking di Largo Sindelfingen, un luogo simbolo della voglia di crescita anche delle periferie, la lista “Sinistra per Sondrio“ che nelle prossime elezioni comunali sarà al fianco e quindi supporterà la candidatura a sindaco di Simone Del Curto. "La progressiva trasformazione del tessuto economico della città lancia una grande sfida agli amministratori di domani – dice Alberto Maspero -. Vogliamo costruire un’amministrazione che affronti queste sfide costruendo giustizia sociale ed ambientale. Preservando le bellezze del territorio, promuovendo la transizione energetica, rafforzando le politiche sociali. Quello che il Comune può fare è rinforzare il legame dei giovani con la città aprendo spazi di socialità e di incontro. E legare le neomamme e i neopapà al territorio con azioni di sostegno al percorso di crescita dei figli è promuovere l’integrazione dei bambini di diverse culture e provenienze. La candidatura di Simone Del Curto è per noi motivo di orgoglio. È una persona che si è sempre spesa per gli altri passando per le tante esperienze di associazionismo e impegno civile, politico e amministrativo. Condividiamo con lui i valori che lo hanno sempre guidato e siamo sicuri che li saprà tradurre in ottime pratiche amministrative". Ecco i candidati della lista: Alfredo Alesiano, Carlo Barlassina, Silvana Bassola, Nicoletta Cabello, Anna Carrara, Maria Pia Conca, Nicolò Cioccarelli, Francesco Di Franco, Mario Gatti, Daniela Gianoncelli, Marisa Gualzetti, Cinzia La Fata, Niccolò Leoncelli, Ermanno Madè, Nadia Marconato, Alberto Maspero, Maria Fatima Marongiu, Alessia Anna Opreni, Paolo Pedranzini, Massimo Piliego, Claudio Protto, Rita Ravagnani, Paolo Romeri, Carlo Ruina, Vincenzo Servile, Martina Simonini, Davide Sosio, Fabio Speziale, Francesca Tagni, Gianmaria Toffi, Valerio Trabucchi e Sofia Vanotti. Fulvio D’Eri