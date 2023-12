Nella Canonica di Barzanò. Una settimana di proposte attorno a cento presepi

BARZANÒ (Lecco)

Una mostra che ospita oltre cento presepi di ogni dimensione, provenienti da ogni parte del mondo, all’interno di uno dei monumenti architettonici più prestigiosi del Romanico Lecchese, la Canonica di San Salvatore di Barzanò, al centro di una settimana di eventi che propongono musica, cibo, laboratori per grandi e piccoli, tutto a tema natalizio. La mostra, aperta fino al 6 gennaio (sabato dalle 14 alle 18, domenica 10-12 e 14-18, giovedì 10-12), ospita pezzi artigianali o da collezione accanto a lavori realizzati da gruppi appositamente per questa occasione. C’è una selezione di micropresepi, così come statue e composizioni di grandi dimensioni. Nel complesso una carrellata di creatività, colori, materiali e provenienze che raccontano la stessa narrazione con infinite sfaccettature.

Attorno alla mostra di presepi, la Commissione Cultura del Comune e la Pro loco hanno organizzato un ricco programma di eventi dedicati al Natale, che inizia oggi alle 15.30 con un laboratorio per bambini in biblioteca, via Pirovano 5, a ingresso libero, viene proposta la realizzazione di un alberello in panno e in legno, per poi proseguire nel fine settimana del 16 e 17 dicembre, tutti con partecipazione libera. Al mattino alle 10.30 in biblioteca “Suonami una storia. Progetto musicale sulle note de Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky“ per bambini dai 5 ai 9 anni. Alle 17, sempre in biblioteca, Stella Bellomo presenta il libro “La magia dell’inverno. Ricette, regali e decorazioni green“, accompagnata da un laboratorio natalizio per adulti.

Dalle 17.30 alle 22 in centro paese, street food di Natale con numerosi momenti musicali all’aperto: un violinista dalle 18 alle 20, il coro gospel The Singer Choir alle 20, dj set dalle 19 alle 21 e lo spettacolo di luci laser dalle 21.30. Il week end si conclude domenica 17 con il consueto market di Natale dalle 9 alle 17 e la musica della Banda di Santa Cecilia alle 15.