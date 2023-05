Nel weekend un pezzo di Scozia in riva al Lario

Fine settimana a tutta birra a Como dove, nell’area dei Giardini a lago fino a domenica, si potranno gustare le specialità della Scozia. Dalla birra artigianale al sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, haggis, fudges, Irn bru e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e Harris Tweed, la lana delle Ebridi conosciuta in tutto il mondo per i suoi colori sgargianti. Un pezzetto di Scozia in riva al lago con oltre un’ottantina di stand, perfetti per gustarsi una pinta di birra, ma anche per acquistare un regalo insolito. Nel weekend in programma anche esibizioni di musicisti che suoneranno la cornamusa.