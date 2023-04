Navigazione Lago d’Iseo Dodici milioni sulla flotta

di Milla Prandelli

Il trasporto pubblico sul lago d’Iseo diventa sempre più sostenibile: entro fine anno dovrebbe entrare in servizio la motonave ibrida Predore, il cui varo è stato ritardato da una serie di problemi legali e burocratici; per il 2024 due natanti completamente elettrici, da 145 posti, che costeranno in totale oltre 9 milioni. A finanziare l’acquisto sarà il ministero dei Trasporti.

"L’ente appaltatore per le navi elettriche, tramite la Comunità montana del Basso Sebino, è l’Autorità di bacino dei laghi Iseo, Endine e Moro – ha spiegato il presidente Alessio Rinaldi – il tutto sarà concertato con Navigazione Lago d’Iseo".

In totale da Roma e dalla Regione arriveranno 12 milioni, di cui un milione e 600mila euro serviranno per ammodernare la motonave Iseo, attualmente ferma.

È stata varata nei giorni scori la Città di Bergamo, completamente rifatta con un investimento da 337mila euro. Tra il 2021 e l’inizio di quest’anno hanno subito manutenzioni la Costa Volpino, la Naf e la Marone. "L’attenzione per le manutenzioni e la sostenibilità, per Navigazione Lago d’Iseo, è massima, ha spiegato Diego Invernici, vicepresidente della società e consigliere regionale –: tutti i nostri natanti sono certificati dal registro nautico". Attualmente, sotto i ferri, vi è la motonave Ninfea.

Questo fine settimana si attende il grande arrivo dei turisti, non solo per andare a Monte Isola, ma anche per raggiungere i vari paesi collegati. Tra gli scali vi sono Sarnico, Clusane, Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Pisogne, Costa Volpino, Castro, Tavernola Bergamasca e Predore.

"Il Sebino piace e siamo pronti ad accogliere chi usa le navi per il trasporto pubblico e per il turismo – ha sottolineato il presidente della società Giuseppe Faccanoni e il direttore Emiliano Zampoleri – per questa stagione, durante il periodo di maggiore affluenza, le maestranze saranno aumentate da 45 a 55 dipendenti. Prevediamo, quest’anno, di superare il milione e mezzo di passeggeri, se il tempo sarà clemente".