Musiche di Listz e Rheinberger per la Via Crucis

I fedeli della Comunità pastorale Beato Serafino Morazzone di Maggianico e Chiuso a Lecco cominciano la Settimana santa con un concerto. È il concerto di musica classica "Via Crucis" in programma questa sera alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Maggianico. L’iniziativa è aperta a tutti. I musicisti del coro da camera Sine Nomine di Varese e della Camerata Polifonica di Milano con il baritono Brian Sala e l’organista Sterfano Crosazzo, sotto la direzione del maestro Giuseppe Reggiori, si esibiscono in brani di musiche di Listz (foto) e Rheinberger.