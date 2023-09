Motogiro nella Valle del Seprio - Varese: Tutti in sella per fare del bene

Si scaldano i motori per il Motogiro Cri 2023: ritorna questa domenica, 17 settembre, il consueto appuntamento di beneficienza organizzato dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce rossa italiana.

L’evento è presente nel calendario di Varese Sport Commission, della Camera di commercio, e rientra nel progetto “Varese ti mette in moto“.

L’appuntamento è per le ore 8 di domenica in piazza Monte Grappa, con il ritrovo e le iscrizioni. Il contributo per ogni singolo partecipante è di 10 euro (15 per moto con conducente più passeggero). Il ricavato della giornata permetterà di sostenere le numerose attività socio-assistenziali che vengono svolte quotidianamente dal comitato varesino. La partenza è fissata per le 10.30: la carovana si dirigerà verso Cantello, per poi raggiungere la valle del Seprio con il passaggio dal famoso Piccolo Stelvio. Quindi una puntata in Valbossa, per poi terminare il giro alla sede Cri di Varese in via Dunant. Qui si terrà il pranzo, sia in presenza che da asporto, che sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Nella sede della Croce rossa sarà possibile visitare l’esposizione di veicoli organizzata con la collaborazione della “Varese Auto e Moto Storiche“, dedicata al mondo Abarth, dove si potranno visionare alcuni esemplari del blasonato marchio, dalle 10 fino alle 18.

Lorenzo Crespi