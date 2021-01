Sondrio, 6 gennio 2021 - "A distanza di pochi giorni dalla sorella partigiana Rachele Brenna, anche Anna, pure lei partigiana, ci ha lasciati". Lo ha annunciato in serata Egidio Melè, presidente di Anpi di Sondrio.

Nata a Milano il 12 marzo 1927 insieme alla sorella «fu arrestata il 23 dicembre del '44 - spiega la professoressa Fausta Messa, alla guida dell'Istituto sondriese per la storia della Resistenza -. Anna seguì la sorella in carcere a Sondrio e poi a San Vittore a Milano. Aveva solo 16 anni. Non parlò mai della sua vicenda, ma ne restò segnata, tanto che non poté più terminare gli studi, dopo la Liberazione, precludendosi la strada dell'insegnamento. Solo alla fine della sua vita, ha accettato di rilasciare un'intervista al presidente dell'Anpi provinciale, Egidio Melè, in cui ha raccontato, con la sua consueta discrezione e tanta mitezza, le vicende che l'avevano vista protagonista di una parte rilevante della grande storia. Ed ha avuto l'orgoglio di vedersi nell'apertura del programma di Gad Lerner 'La scelta- I partigiani raccontano', andato in onda su RAI 3 per il 25 Aprile dell'anno in corso. Lascia quattro figlie amatissime, a cui ha dato un esempio di vita".