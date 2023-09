Morta nel sonno a due anni Una patologia cardiaca fatale alla piccola Khadija

È morta per una patologia cardiaca congenita la piccola Khadija, di due anni appena, trovata morta lunedì mattina nel lettino di casa dalla mamma. Dunque, nessuna negligenza medica. È quanto emerso dall’autopsia effettuata ieri mattina alla camera mortuaria del Papa Giovanni XXIII dal dottor Marchesi. Il pm Maria Esposito aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti proprio per poter far svolgere gli accertamenti e aspettare gli esiti per valutare il da farsi. La disgrazia in un appartamento di Martinengo. La bimba per un periodo era stata in cura al Besta di Milano, a metà agosto era stata ricoverata all’ospedale di Treviglio, i medici le avevano riscontrato la salmonella. Dimessa, proprio lunedì avrebbe dovuto andare alla visita di controllo per analizzare gli esami cui era stata sottoposta. F.D.