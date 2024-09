Morbegno, ruba al supermercato e oppone resistenza ai carabinieri: arrestato

Morbegno (Sondrio), 21 settembre 2024 – Arrestato per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. A finire nei guai nel pomeriggio di giovedì un 21enne italiano di origini straniere residente in Bassa Valle che i Carabinieri della Stazione di Morbegno hanno arrestato in seguito alla segnalazione del personale addetto alla vigilanza di un noto supermercato della cittadina.

L’uomo è stato notato mentre prelevava merce di vario genere che solo in piccola parte introduceva nel carrello della spesa, occultando invece la maggior parte degli articoli in una borsa appoggiata vicino alle casse automatiche.

Dopo avere pagato la merce nel carrello, il giovane è rientrato nel negozio per recuperare la borsa con la merce nascosta in precedenza, utilizzando lo scontrino del pagamento regolare per aprire la sbarra delle casse automatiche.

Alla vista dei Carabinieri, nel frattempo chiamati sul numero di emergenza 112, il ragazzo ha opposto resistenza spintonandoli energicamente prima di essere bloccato e dichiarato in stato di arresto. Il giovane è stato poi portato nella casa circondariale di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.