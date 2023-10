Morbegno, donna cade su un sentiero impervio: interviene l'elisoccorso

Morbegno (Sondrio), 22 ottobre 2023 - Gli uomini della Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna sono intervenuti nel pomeriggio in aiuto a una donna di 32 anni caduta lungo un sentiero molto impervio, nella zona della Colmen di Dazio, territorio di Morbegno. Nella caduta aveva riportato un trauma a un ginocchio e non era più in grado di procedere in modo autonomo. Allora l’escursionista ha deciso di chiedere aiuto: la centrale di Soreu delle Alpi ha mandato sul posto le squadre territoriali del Soccorso alpino; impegnati anche il Sagf - Soccorso alpino Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e la Croce Rossa, oltre all’elisoccorso di Sondrio di Areu, partito dalla base di Caiolo.

Le squadre hanno anche effettuato le operazioni di parziale disboscamento dell’area, per consentire la sicurezza delle manovre. I sanitari hanno prestato le prime cure, poi la donna è stata portata con l’elicottero in ospedale.