Morbegno, corsa contro il tempo per salvare il pappagallo Aron

Si chiama Aron ed è ormai una corsa contro il tempo, quella per ritrovarlo, perché sono già passati quasi 5 giorni da quando è fuggito dalla finestra della casa di Talamona dove è arrivato da un mesetto soltanto. Aron è uno splendido pappagallo Ara Ararauna dai colori sgargianti, un regalo di Natale "anticipato" per un bambino che ora è disperato perché il suo pennuto, approfittando della finestra aperta per una disattenzione, ha preso il volo e ora chissà dov’è. "In casa eravamo soliti lasciarlo libero – spiega Giovanni Romano, il proprietario di Aron – lo mettevamo in gabbia soltanto la notte. Sappiamo che si è diretto verso Morbegno, perché ci sono stati diversi avvistamenti, l’ultimo dei quali nei presso del cimitero. Siamo molto preoccupati per la sua sopravvivenza perché ha 4 mesi e va imbeccato, da solo non sa ancora nutrirsi. In più questi volatili al buio non vedono e le temperature sono molto rigide. Oggi (ieri, sabato, nda) eravamo in sei a cercarlo, 4 a piedi e 2 con altrettanti droni". Poi l’appello: "Se lo trovate dategli acqua e frutta a pezzi piccoli".

(Info 3791624160 o 379 2255655).