Mondo sindacale. Lavoratori al voto. Bene Cgil e Uil

La Funzione pubblica Cgil sindacato di gran lunga più votato nel pubblico impiego in provincia di Sondrio e il risultato "storico" del Uil Fpl, al primo posto per il comparto della Sanità pubblica nelle recenti elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). Più di mille le lavoratrici e i lavoratori che hanno votato le tante e i tanti candidati delle liste del "quadrato rosso", il sindacato "che vuole rimettere al centro le persone e il valore di chi lavora nei servizi pubblici", commenta Michela Turcatti, Segretaria generale della Fp Cgil provinciale che nelle Funzioni locali ha registrato un aumento dei consensi anche rispetto agli ottimi risultati del passato. Grandissima soddisfazione per il Comune di Sondrio, dove la Cgil è stata votata dal 73% circa delle lavoratrici e dei lavoratori. Eccellenti anche i risultati ottenuti nelle funzioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Inps…) e in sanità. "È la prova della fiducia che i lavoratori pubblici ripongono nella Cgil – rimarca Turcatti - oltre alla loro decisa volontà di essere protagonisti nella gestione attiva e democratica dei luoghi di lavoro. Non possiamo che ringraziare tutti quanti hanno contribuito, a vario titolo, a partire dalle candidate e candidati, a raggiungere questo risultato, per nulla scontato". Massima la soddisfazione anche in casa Uil per quella che è stata definita "una vittoria costruita con impegno e passione". La Uil Fpl si è confermata infatti prima in Asst Valtellina e Alto Lario, con un significativo incremento di voti rispetto al 2022 e sommando questi risultati a quelli ottenuti in Ats della Montagna, il sindacato può legittimamente brindare alla conquista, per la prima volta, della leadership provinciale nel comparto sanitario. "Un traguardo che arriva a soli 13 mesi dall’elezione dell’attuale segreteria Uil Fpl Sondrio e che rappresenta la dimostrazione di come impegno e ascolto costante dei lavoratori possano portare a risultati tangibili, soprattutto in un settore tanto delicato quanto fondamentale come quello della sanità", osserva il segretario generale di Sondrio della Uil Fpl Ferdinando Carnoli. Uil Fpl ha pure registrato un aumento dei consensi in più Comuni, a Sondrio sono stati addirittura raddoppiati i seggi. Sara Baldini