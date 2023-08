Minaccia la ex compagna e le rompe un braccio Finisce in carcere

Ancora un episodio di violenza nei confronti di una donna e, purtroppo anche dei suoi figli minorenni. Il protagonista dei fatti è l’ex, ora in prigione grazie all’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura distrettuale della Repubblica di Brescia. L’uomo è un italiano residente in città, resosi colpevole di violenza fisica, psichica, minacce, ingiurie ed offese, poste in essere dall’uomo, a partire dal 2018 e fino ad oggi, ai danni della compagna e dei figli minori. L’ultimo episodio risale a luglio quando l’uomo ha obbligato la ex a salire sulla sua auto, l’ha portata in un appartamento e le ha rotto un braccio colpendola con una sedia.