Michelangelo conta già 1.500 visitatori

In due settimane, da quando è stata inaugurata il 6 dicembre, sono stati già staccati 1.500 biglietti per la mostra del Capolavoro per Lecco, che quest’anno si intitola "Il mistero del Padre". In mostra c’è del resto un capolavoro di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi: il Sacrificio di Isacco, realizzato da Michelangelo Buonarroti intorno al 1530, esposto un’unica volta in mostra dopo il restauro del 2017. "È motivo di soddisfazione vedere un così elevato numero di persone aderire alla nostra proposta culturale" commenta monsignor Davide Milani (foto), prevosto di Lecco. La mostra prosegue fino al 3 marzo.