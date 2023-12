Mercatini, giochi e video mapping sul Grand Hotel

Giornata ricca per festeggiare domani l’Immacolata e l’arrivo del Natale: mercatini, giochi, merende e illuminazione speciale del paese e del Grand Hotel. Le bancarelle aprono alle 9; dalle 14,30 giochi di una volta; dalle 14,30 laboratorio per bambini (5 euro, prenotazione obbligatoria via mail a infopointsanpellegrinoterme@gmail.com oppure 034521020); nel pomeriggio vin brulé e specialità al cioccolato; alle 16 concerto del Corpo Musicale; alle 17 accensione illuminazione natalizia e video mapping sulla facciata del Grand Hotel.