Salva una ragazza dalle botte dell’ex mentre è fuori servizio, Meloni celebra il carabiniere eroe di Sondrio

Un’aggressione costata quattro pugni in faccia e un naso rotto, ma che sarebbe potuta finire decisamente peggio. Non possiamo sapere cosa sarebbe successo alla 23enne aggredita dall’ex in via Mazzini, nei pressi del parcheggio davanti al Tribunale di Sondrio, se un carabiniere fuori servizio non fosse intervenuto. Una volta vista la scena e chiamati i rinforzi, il militare senza un minimo tentennamento, si è gettato addosso all’aggressore (rimediando anche calci e pugni) proteggendo la vittima e dando tempo ai colleghi di arrivare sul posto. Sentite le sirene, l’ex fidanzato violento si è dato alla fuga.

Un coraggio che, oltre alla gratitudine della giovane e della comunità di Sondrio, ha attirato anche l’attenzione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook un omaggio al militare-eroe: “Non ha esitato un istante e, nonostante sia stato a sua volta aggredito con calci e pugni, un carabiniere fuori servizio è riuscito a mettere in sicurezza una ragazza che veniva aggredita dall'ex fidanzato a Sondrio. A lui il nostro ringraziamento e i migliori auguri di una pronta guarigione", conclude Meloni che per rilanciare la notizia ha ripreso il titolo della notizia presente sul nostro sito.