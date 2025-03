Matteo Salvini ricorda Vittoria Cola, morta in un incidente stradale 11 anni fa. “Oggi avresti compiuto 30 anni, voglio pensare che vivi ancora”

Sondrio, 18 marzo 2025 – “Voglio però ricordarti com'eri, Pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti, Che come allora sorridi!". Matteo Salvini sceglie questi versi di “Canzone per un'amica”, di Francesco Guccini, per ricordare la volontaria della Lega Nord Vittoria Cola, morta undici anni fa in provincia di Sondrio, a 19 anni. "Nel 2014 tutta la famiglia della Lega piangeva la tua ingiusta scomparsa in un incidente stradale – aggiunge il vicepremier e leader leghista –. Oggi avresti compiuto 30 anni. Sempre con noi, piccola grande Vittoria Cola".

La tragedia

Vittoria Cola, giovane militante dei Giovani Padani della Bassa Valtellina, perse la vita nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2014 in un incidente avvenuto sulla strada provinciale della Costiera dei Cech, nel Comune di Mantello. Alla guida della sua auto, si scontrò frontalmente con un altro veicolo. Nell'incidente rimase gravemente ferita anche un’altra ragazza di 28 anni, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Sondrio.

La sua scomparsa provocò un immenso choc in tutto il movimento leghista. Sempre Salvini, allora, le tributò un messaggio pieno d’affetto: “Buon viaggio, piccola...”. Anche l’allora presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni rimase sconvolto dalla sua scomparsa: “Addio piccola Vittoria, vittima di un destino troppo crudele...”. Quell’anno, nel tradizionale raduno di Pontida, venne esposto uno striscione in sua memoria: “Vittoria, un angelo sempre con noi...”.