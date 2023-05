Mariano Comense è entrato nel club “Comune sostenibile”

È entrato a far parte del club dei Comuni sostenibili Mariano Comense, che ha ricevuto il riconoscimento per l’azzeramento del consumo di suolo, l’apertura alla mobilità green e alle comunità energetiche, ma per il Movimento 5 Stelle non è ancora sufficiente, visto che l’amministrazione ha aderito al progetto della Canturina bis, la nuova strada che attraverserà in parte il Parco delle Groane.

"Questo è solo un punto di partenza perché riteniamo che il Comune debba impegnarsi con decisione su temi che da anni continuiamo a sollecitare - spiega Roberto Tagliabue, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle - Deve essere fatto ancora molto lavoro per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Ricordiamo, infatti, che a Mariano è ancora attiva una discarica a fine vita che andrà gestita per tantissimi anni e che la città risulta tra le più cementificate di tutta la provincia di Como. Speriamo poi che, alla luce di questa plausibile svolta sostenibile, il Comune ripensi alla scelta di mobilità che vede la strada nel Parco delle Groane e nella brughiera il principale progetto nei piani dell’attuale amministrazione. Insistere con quest’opera significherebbe vanificare il percorso verso la piena sostenibilità". Mariano Comense è il primo Comune in provincia di Como ad aver ricevuto il riconoscimento dalla Rete dei Comuni Sostenibili, grazie al suo secondo Rapporto di sostenibilità dopo quello realizzato nel 2022. A far meritare il premio al municipio è stata la scelta di trasformare a Led l’illuminazione pubblica, giunto già al 96%, la conversione di quasi metà del parco auto comunale a mezzi a impatto zero, l’azzeramento del consumo di nuovo suolo nel 2021, il raggiungimento del 68,4% della raccolta differenziata dei rifiuti. "La sostenibilità non è solo ambientale - conclude il sindaco Giovanni Alberti - come qualcuno sostiene, ma fatta di pratiche innovative, concrete e virtuose".