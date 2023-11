Marco Ceccotti e il devastante quieto vivere

“Questa splendida non belligeranza“ di Marco Ceccotti sarà in scena domani alle 21 al Teatro San Teodoro di Cantù, in via Corbetta. Commedia moderata "sul devastante quieto vivere", come la definisce l’autore, porta sul palco un figlio ossessionato dalla morte che racconta finali a persone che sono alla fine della loro esistenza, un padre, pacifista emotivo, che si guadagna da vivere decorando sanitari per dei dittatori, e una madre, ironizzatrice cronica, che cerca la felicità nei libri horror. Poi un giorno, arriva la guerra. Info http:www.teatrosanteodoro.it.