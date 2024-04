Manieri aperti. Storia e arte del Palio vissute da vicino

Manieri aperti a Legnano. Le sedi delle otto contrade legnanesi accolgono il pubblico con proposte culturali e ricreative per dare a tutti la possibilità di conoscere da vicino la loro storia e i loro preziosi costumi; tante le iniziative per trascorrere una giornata a Legnano alla scoperta del mondo del Palio e delle contrade. Negli otto Manieri è disponibile il servizio ristoro. Saranno anche organizzati i tour guidati in bicicletta degli otto manieri, con partenza dalla Famiglia Legnanese. A disposizione il servizio navetta gratuito che collega i manieri tra loro, per tutta la giornata, con partenza dal castello di Legnano. Ch.S.