Mandello del Lario (Lecco) Sul lago di Como i Babbi Natale arrivano coi carri

Sfilata di carri, ma di Natale, non di Carnevale, sul lago di Como. L’appuntamento è a Mandello del Lario la sera della vigilia di Natale con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore, e arrivo in piazza Garibaldi in zona lago per un dj set. Alla sfilata dei carri natalizi partecipano i volontari di diversi gruppi e associazioni: il Corpo musicale mandellese, le Giacche verdi di Colico, i genitori della 4^C, i piccoli alunni dell’asilo infantile, ragazzi e ragazzi dell’oratorio, gli Amici di Crebbio, gli Amici del Grinch e tanti altri, che, ognuno a modo proprio, contribuirà alla sfilata, agli addobbi e alla cometa sull’albero di Natale.