Valchiavenna, lupo corre sulla strada: lo stupore dell’automobilista / VIDEO

Milano, 11 maggio 2023 – Mentre in provincia di Sondrio si raccolgono firme contro i predatori, oggi l’associazione Difesa rurale fornisce il video di un lupo immortalato per strada.

L’esemplare sta salendo lungo il collegamento per Pianazzo (a un chilometro da Madesimo) davanti una vettura. Grande lo stupore dell’automobilista che sta al volante. L’animale, spaventato, si è pure trovato davanti un camion che scendeva a valle.

Sempre Difesa rurale segnala la predazione di un equide ad Arnoga, in alta Valtellina. L’animale domestico sbranato è stato ritrovato in un prato.

"L’agricoltura locale è agli stremi” denunciano dal sodalizio. Domenica 14 maggio dalle 9 alle 19 a Bormio, in piazza Kuerc, e a Valfurva, in piazza del Comune, il comitato locale “Alta Valtellina“ per la tutela delle persone e degli animali dai lupi organizza una raccolta firme da inviare alla Regione Lombardia. L’iniziativa si chiama “No lupi nei paesi”.