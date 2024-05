L’università guarda al futuro. Lo si può scoprire in bicicletta

Aule storiche, luoghi di sapere, ma non solo. L’Università è anche spazi aperti, sostenibili e accessibili. E oggi pomeriggio, insieme al rettore Francesco Svelto (nella foto), si andrà in bicicletta alla scoperta proprio di questi. Nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2024, l’Office for sustainable actions organizza un tour tra i lotti d’intervento del bando di Regione Lombardia per la de-impermeabilizzazione e l’incremento delle superfici vegetali dell’Ateneo al fine di mitigare gli impatti del cambiamento climatico. L’itinerario, organizzato in tre tappe, partirà alle 16 dal palazzo Centrale in Strada Nuova e consentirà di parlare di temi legati alla riduzione dei consumi idrici da acquedotto. Alle 16,30 agli istituti medico-biologici di via Forlanini, insieme ai docenti del corso di laurea in Scienze motorie si scopriranno le nuove zone dedicate alla pratica di attività fisica all’aperto. Quindi ci si sposterà a cascina Cravino in via Bassi, dove le professoresse del dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente illustreranno le peculiarità del frutteto sperimentale e delle oltre 250 nuove piantumazioni. Il tour si chiuderà alla Green Erasmus area di via Ferrata con tutte le novità in ambito architettonico adottate con l’obiettivo di conseguire un miglioramento della fruibilità, della qualità e del decoro dell’Ateneo. Lo spostamento tra le tre tappe potrà essere affrontato in bicicletta o a piedi e si concluderà alle 18 con un bio-aperitivo organizzato dall’azienda AgriPavia. M.M.