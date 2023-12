L’Orrido vestito a festa. Atmosfere da sogno nella gola del Pioverna

Un Orrido bello come non lo avete mai visto. È l’Orrido di Bellano, che per le festività natalizie si è vestito a festa con luce dell’Orrido Magic Christmas Lights, un’attrazione che ormai, come nelle due passate edizione, rapisce grandi e piccini con un’atmosfera da sogno. All’interno della gola naturale scavata dal torrente Pioverna si entra in un luogo incantato dove lasciarsi trasportare dalle emozioni della magica atmosfera natalizia, in un mondo di bastoncini candy, omini di marzapane o pan di zenzero. Il costo del biglietto è di 6 euro l’intero, 4 il ridotto.