Lorenza estetista valtellinese: a Sanremo trucca i Vip

C’è chi dalla Valtellina a Sanremo ci è andata per cantare, come Nataly Fraquelli e il duo formato dall’assessore alla Cultura del Comune di Tirano Isabella Ciapponi Landi e dalla sua biondissima sodale Konsuelo Viaggi che si sono esibite a Casa Sanremo con i propri brani, nella settimana dove in Italia non sembra esistere altro che la kermesse canora e tutto il grande circo che la circonda e chi nella città dei fiori ci è andata, invece, per fare belle - o ancora più belle - le celebrità.

Si tratta di un’altra donna "targata Sondrio", Lorenza De Buglio, titolare di AlGil, uno dei centri estetici storici del capoluogo. "Sono stata invitata da Sinergy, una delle ditte con cui collaboro da anni – spiega Lorenza - si tratta di uno speciale riconoscimento per la mia fedeltà e per i risultati ottenuti nel proporre ai miei clienti le loro tecnologie innovative per il viso e il corpo, le stesse che in questi giorni di Festival stanno provando le celebrità che passano dal nostro Salotto delle Celebrità".

L’atmosfera sanremese ha elettrizzato anche Lorenza, che pure in fatto di immagine può considerarsi tutto fuorché alle prime armi. "Se non si prova a stare in questo “frullatore“, è difficile anche spiegare che cosa diventa Sanremo nei giorni del Festival. Addirittura diversi negozi della località per l’occasione vengono completamente svuotati e affittati come temporary shop a grandi marchi per cifre folli. Noi, ad esempio con il Salotto delle Celebrità siamo in quello che durante il resto dell’anno è un autosalone".

In questi giorni però non carrozzerie lucenti, ma un gran via vai di personaggi più o meno noti, perché una ritoccatina si sa non guasta mai. "Ho intravisto Carlo Conti e Giorgia, mentre ho potuto “coccolare“ Anna Falchi, numerose influencers e giornaliste tv e soprattutto conoscere tante, tantissime persone anche del mio stesso ambiente" dice sempre Lorenza, che però la finale del Festival la vedrà a casa. "Ho un treno nel tardo pomeriggio – dice –, intanto posso stilare una mia classifica: Achille Lauro, Giorgia e Cristicchi".