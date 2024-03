L’Orchestra di Bellagio a Santa Marta con il Requiem di Mozart

L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como sabato si esibirà nella storica cornice della chiesa di Santa Marta a Lecco, per un evento realizzato dall’Associazione musicale Tema (Talenti europei per la musica e l’arte). Diretta dal maestro Alessandro Calcagnile, l’Orchestra sarà impegnata nel Requiem in re minore K 626 di Mozart, nella particolare versione per soli archi di Peter Lichtenthal. Un’occasione per ritrovare l’ultima composizione del genio di Salisburgo, rimasta incompiuta per la morte dell’autore e considerata il suo testamento spirituale.