Lo Skipass provinciale torna e fa otto

SONDRIO

Per l’ottavo anno consecutivo, il Consorzio Bim lancia lo "Skipass provinciale", l’iniziativa che offre ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 16 anni l’opportunità di sciare e praticare sport sulle nevi valtellinesi in modo assolutamente gratuito. Il progetto è sostenuto con risorse economiche dello stesso Bim, della Provincia, delle cinque Comunità montane e del Comune di Sondrio, grazie alla collaborazione delle società che gestiscono gli impianti di risalita che rinunciano a gran parte degli introiti per favorire la pratica sportiva.

Nella scorsa stagione invernale sono stati oltre 7.000 i ragazzi che ne hanno usufruito: le modalità per ottenere la tessera sono invariate. I nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2020, residenti in provincia di Sondrio, dal 1° ottobre al 15 novembre, potranno presentare la domanda presso uno dei recapiti convenzionati, fra Consorzi turistici, Info point, Comuni e Pro Loco, suddivisi per paese di residenza. Serviranno l’autocertificazione della residenza, la fotocopia del documento d’identità e una fototessera recente. Chi è già in possesso della key card dell’anno scorso dovrà soltanto rinnovarla senza presentare nessun documento. Al momento del rilascio dello skipass verrà richiesto il pagamento di 50 euro, 70 euro per le richieste pervenute nei messi successivi alla scadenza, oltre ad altri 5 per il supporto keycard, mentre la nuova emissione della tesserà avrà un costo di 20 euro. Allo scopo di sensibilizzare gli utenti riguardo al valore dell’iniziativa viene confermata la penale di 100 euro per abusi nell’utilizzo dello skipass. Le tessere verranno rilasciate alla data di apertura degli impianti. F.D’E.