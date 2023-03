A Livigno è vietato stare male nelle ore serali e notturne

Veduta invernale di Livigno

Livigno (Sondrio), 8 marzo 2023 – Remo Galli per la sua Livigno vuole una copertura h24 del Punto di primo intervento perché le persone non possono star male solo di giorno. Esce allo scoperto il sindaco per denunciare una situazione "sanitaria" insostenibile venutasi a creare a Livigno e che andrebbe sanata al più presto con l’attivazione di alcuni servizi ora assenti o carenti.

Il problema è arcinoto. La guardia medica turistica è un servizio indispensabile in una località come questa che oltre ai quasi .7000 residenti ospita in molti periodi 15/20 mila turisti al giorno. Il Punto di primo intervento è attivo dalle 8 alle 20. E se uno sta male di sera o di notte? Beh, è già capitato e gli sfortunati, in talune occasioni, hanno dovuto scendere a valle fino a Tirano. Di certo non un viaggio agevole soprattutto in inverno quando la Forcola è chiusa e bisogna passare per il Foscagno e per Bormio. Un viaggetto della speranza di almeno un’ora per una ricetta urgente o una visita. Incredibile ma vero. E poi una località come Livigno, al top per servizi e qualità in Italia e non solo, non può non offrire ai suoi ospiti un servizio indispensabile come quello sanitario. Galli nei giorni scorsi ha inviato una missiva ai responsabili della sanità, sia a livello di Asst sia politico.

La soluzione per Livigno non può essere il nuovo numero di continuità assistenziale, servizio di Guardia Medica proposto dall’ASST Valtellina e Alto Lario e che prevede una centrale unica al numero 116117 che raccoglie le chiamate degli utenti nella fascia notturna. "Il servizio di continuità assistenziale – dice – può avere anche un suo perché… ma di certo non è la soluzione per le problematiche di Livigno. Recentemente mi è capitato di dover rispondere a chiamate di turisti o residenti che alle 23 o a mezzanotte mi chiedevano come fare per interpellare una guardia medica. È una situazione inaccettabile. La soluzione da noi proposta e sulla quale speriamo si riesca a convergere è quella dell’apertura h24 del Punto di primo intervento".