Livigno, frana al Passo del Gallo: strada ancora chiusa, lavori per la messa in sicurezza

Livigno, 20 luglio 2024 – Al momento non si sa ancora quando la strada del Passo del Gallo riaprirà. Ieri sera e questa mattina sono proseguite le operazioni per sgomberare le gallerie interessate dalle frane che, scese prepotentemente nel primo pomeriggio di venerdì, hanno costretto le autorità a chiudere la strada che da Livigno va verso il Passo del Gallo e poi in Svizzera (non ci sono problemi su Forcola e Foscagno).

I Vigili del fuoco, insieme ad altri operatori, hanno lavorato incessantemente, in primis per scongiurare la presenza di qualcuno sotto il materiale franoso. Fortunatamente oggi si è avuta la conferma che nessuna persona è stata travolta dai sassi e dai detriti scesi venerdì in diversi punti del versante sinistro del Lago di Livigno in via della Val. E questa è la notizia più importante.

Ora, dopo aver tolto i sassi scesi dalla montagna, il fronte dovrà essere messo in sicurezza prima di riaprire un’arteria molto importante per il turismo e per i livignaschi, che percorrono la strada per andare in Svizzera o per recarsi a Bolzano e Trento o nelle località del Nord Est d’Italia.

Oggi pomeriggio, il sindaco di Livigno Remo Galli, presente sul posto fin da venerdì insieme al vicesindaco Tommy Cantoni, salirà in quota con l’elicottero coi geologi per verificare la situazione.