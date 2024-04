Valanga sui pali della luce, problemi a Livigno

A Livigno è stato un finale del weekend pasquale assai complicato. La neve, caduta copiosa nei giorni scorsi, e il forte vento in quota hanno costretto a chiudere già nella serata di Pasqua la SS 301 del Passo del Foscagno. E il vento e la neve scesa anche ieri hanno costretto le autorità a prorogare la chiusura del passo fino alle 15 di ieri. Ma la situazione si è fatta ancora più difficile dopo che, proprio nei pressi del passo del Foscagno, una valanga ha divelto tre paloni della luce lasciando senza corrente alcune zone di Livigno. Il Foscagno è rimasto quindi chiuso e il Piccolo Tibet valtellinese è rimasto quindi isolato per tutta la giornata di ieri, finché intorno alle 18, dopo l’ennesimo sopralluogo, le autorità hanno dato l’ok alla riapertura fino alle 19.30 della strada del passo del Foscagno per far defluire i turisti che, a Livigno per il weekend pasquale, sono così potuti tornare a casa. "La valanga scesa nei pressi del Foscagno ha provocato alcuni problemi all’erogazione dell’energia elettrica in metà Livigno fino al primo pomeriggio, poi la situazione si è normalizzata grazie all’intervento dei tecnici dell’Enel" ha detto il sindaco Remo Galli. F.D’E.