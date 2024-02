Litiga con la moglie e si allontana da casa, 47enne valtellinese trovato morto: è giallo

Sondrio, 24 febbraio 2024 – La lite con la moglie, l’allontanamento da casa e il ritrovamento dell'uomo nel fiume Adda. Un 47enne di Sondrio è stato trovato morto ieri dopo che i familiari avevano dato l’allarme facendo scattare le ricerche dei vigili del fuoco.

I timori si sono rivelati fondati quando, dopo ore di perlustrazioni del territorio, il corpo senza vita del valtellinese è stato ripescato dai Vigili del fuoco nell’Adda, all'altezza di una cava di sabbia di un'impresa edile del capoluogo valtellinese. Sul caso indagano le forze dell’ordine, anche in relazione al litigio avvenuto la sera precedente con la moglie. Litigio dopo il quale l’uomo si sarebbe allontanato da casa senza dire dove stesse andando né dare spiegazioni, e soprattutto senza più fare rientro, tanto da far scattare l’allarme.

Non viene esclusa alcuna ipotesi, ma al momento sembra prevalere quella del gesto disperato, anche se non sono chiare le ragioni. In particolare si cerca un eventuale biglietto che l’uomo potrebbe aver lasciato ai familiari per spiegare le ragioni del gesto estremo.