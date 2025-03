L’incasso col Fanfulla andrà a Primo Aiuto

Trasferta non sul campo di un’avversaria bensì in ospedale ieri per la Nuova Sondrio Calcio in occasione di una doppia iniziativa che vede coinvolte la squadra biancoazzurra, impegnata a difendere la propria posizione in serie D, e Cancro Primo Aiuto Ets Odv.

Il primo obiettivo, sostenere la raccolta fondi promossa dall’associazione che da trent’anni è impegnata ad aiutare i malati oncologici per l’acquisto di una tomosintesi mammaria tridimensionale da destinare ad Asst Valtellina e Alto Lario. Nella duplice veste di presidente della Nuova Sondrio Calcio e consigliere di Cancro Primo Aiuto, Michele Rigamonti ha annunciato che l’incasso della prossima partita casalinga con il Fanfulla, domenica alle 15, sarà devoluto a questo scopo. A propria volta i calciatori biancoazzurri hanno prestato il loro a uno spot. "La nuova apparecchiatura incrementerà il già eccellente screening che svolgiamo sul territorio – dichiara Ida Ramponi, dg dell’Asst – Con Cancro Primo Aiuto abbiamo un rapporto stretto e ringraziamo l’associazione per il suo impegno costante a favore del benessere della popolazione e perché ci permette di fare ancora di più".

Dalla Tac mammaria di ultima generazione per salvare la vita alle donne a un pensiero per i futuri calciatori che devono ancora nascere.

La Nuova Sondrio Calcio ha infatti annunciato che darà il benvenuto a tutti i sondriesi che verranno al mondo nell’ospedale del capoluogo con una minimaglietta della squadra, che riporta anche il logo di Cancro Primo Aiuto. Qualche bebè l’ha già pure indossata. Il dottor Emilio Palumbo, direttore di Pediatria e Neonatologia, saluta con favore l’iniziativa: "Giusto avvicinare allo sport i bambini fin da piccolissimi, anche perché sono in aumento i casi di obesità. Grazie alla Nuova Sondrio Calcio, che spero raggiunga la salvezza come il mio Foggia!".

Sara Baldini