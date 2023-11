Ligari d’argento. Segnalazioni in Comune

C’è tempo sino al prossimo 6 dicembre per segnalare il cittadino benemerito del 2023. Parliamo del premio “Ligari d’Argento” che viene attribuito, dal 1997, quale attestazione di stima e di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale di Sondrio nei confronti di cittadini, nati o residenti in città, che si siano particolarmente distinti per l’impegno profuso per la crescita civile e sociale del capoluogo. Le candidature per l’assegnazione del premio possono essere presentate da cittadini singoli o associati, da gruppi e sodalizi. La cerimonia si svolgerà giovedì 14 dicembre, alle 16:30, presso la sala Consiglio di Palazzo Pretorio alla presenza dell’attuale primo cittadino e dai suoi predecessori. Nel 2022 ha ricevuto la targa Maria Pia Bongiascia.