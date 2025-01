“Libri in circolo“, un grande successo. Con le librerie degli studenti Enaip

C’è chi i libri li scrive, chi li legge e… chi realizza le scaffalature per riporli: tra questi ultimi, anche i ragazzi della classe prima del corso di bioedilizia e lavorazione del legno che Enaip Morbegno offre ai giovani dopo la terza media. Portano la loro firma, infatti, le nuove librerie costruite per il progetto "Libri in Circolo" del Ricircolo Acli di Morbegno. Gli studenti hanno progettato e realizzato le opere nel laboratorio attrezzato di Enaip, per poi montarle sul posto. Il tutto sotto la guida attenta del docente tecnico Stefano Pedranzini.

Per le allieve e gli allievi della classe prima realizzare manufatti in legno è una competenza necessaria per poi imparare, nel corso degli anni scolastici, le tecniche della bioedilizia. Il corso offerto da Enaip è molto innovativo e li prepara a diventare esperti nella progettazione e realizzazione di tetti, sottotetti, rivestimenti strutturali e decorativi, fino alla costruzione di edifici in legno a basso consumo energetico e sostenibili dal punto di vista ambientale. Una logica di sostenibilità che si ritrova anche nell’iniziativa "Libri in Circolo": "Un libro donato al Ricircolo Acli permette il suo riuso, col relativo risparmio di consumo di materie prime e minor emissione di CO2 e permette a chiunque, mediante un contributo simbolico, di poter avere accesso a un volume che poi il nuovo possessore deciderà se conservare, oppure appunto rimettere in circolo. È un altro di quei piccoli e tanti gesti quotidiani che possono contribuire fattivamente a un mondo più rispettoso dell’ambiente - spiega Danilo Ronconi presidente del Circolo Acli di Morbegno - Molti l’hanno compreso tanto è vero che in questi mesi abbiamo dovuto aumentare gli spazi espositivi ed interpellare Enaip che ha prontamente risposto donandoci delle nuove librerie realizzate dai loro allievi, dei veri capolavori, in sintonia con l’arredo di Spazio Giovane, pratiche e adatte a raccogliere nuovi volumi e continuare a sviluppare Libri in circolo. Un grandissimo ringraziamento dunque a Enaip".

E proprio per conoscere i percorsi di studi di Enaip Morbegno oggi dalle 14 alle 17 è in programma un open day per studenti e famiglie. S.B.