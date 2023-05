L’ex Polifunzionale diventa “Pianeta Bimbi“

Inaugurazione ufficiale, nel tardo pomeriggio di ieri, a partire dalle 17.30, della riqualificata scuola dell’Infanzia di Andalo Valtellino che attualmente ospita 24 bimbi e con la capienza di uno in più. Un’opera importante fortemente voluta e portata in porto, in tempi stretti, dall’amministrazione comunale del piccolo borgo orobico, guidato dal giovane sindaco Jury Girolo.

"La struttura - ha spiegato il primo cittadino durante la cerimonia di taglio del nastro, presenti diverse pubbliche autorità - è operativa dallo scorso mese di settembre, ma ora è stata ufficialmente battezzata. Ci eravamo trasferiti qui nel 2020, ossia i nostri piccoli alunni erano venuti nell’edificio che un tempo era un Polifunzionale per ragioni di forza maggiore durante l’emergenza pandemica. Si pensava, allora, a una sistemazione provvisoria per rispondere all’esigenza di mantenere la monosezione in due bolle. Ma il trasloco che avrebbe dovuto essere di breve durata piaceva a tutti: ai piccini, alle mamme, al personale scolastico in servizio. È nata così l’idea di fare tornare l’edificio, modernizzandolo, alle sue vecchie origini, ossia a quando era la scuola".

Il lavoro per la ristrutturazione è durato un paio d’anni. Si è operato, in prevalenza, durante i mesi estivi, quando le lezioni sono sospese, per non creare intralci.

"Nel 2021 - ha spiegato Girolo - è stato utilizzato solo il 1° piano della struttura, poi abbiamo sistemato il secondo piano e, infine, la scorsa estate i lavori si sono completati con le scale e l’ascensore. A settembre l’agibilità. Abbiamo una bella cucina e il refettorio, dove pranzano i bimbi con i piatti preparati dalla nostra cuoca. Mentre sono 2 le insegnanti con una collaboratrice scolastica. Hanno operato imprese del territorio, per una spesa di circa 200mila euro. Lo chiameremo “Pianeta Bimbi“". Michele Pusterla