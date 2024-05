L’ex manager. Mario Melazzini indagato in Sicilia. Alta Valle scossa

La notizia del coinvolgimento di Mario Melazzini, nato a Pavia nel 1958 ma di origini valtellinesi ed ex direttore dell’ospedale Morelli prima di passare alla carica di direttore sanitario del Niguarda, in un’inchiesta della procura di Messina sul centro di terapie Nemo Sud ha provocato scalpore anche in Valtellina e, particolarmente, in Alta Valle. Mercoledì si è appreso che Melazzini ha sospeso ogni attività istituzionale fruendo del congedo ordinario. "Auguro a Melazzini di uscire quanto prima e indenne dalla vicenda giudiziaria che lo riguarda – dice Ezio Trabucchi del movimento Rinascita Morelli Autonomo – anche perché non sarebbe la prima volta che una persona con incarichi di rilievo pubblico viene inquisita ed esposta mediaticamente e poi arrivi per lui una assoluzione. In questi casi bisogna andare coi classici piedi di piombo…".

F.D’E.