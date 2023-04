Leonardo curioso Spettacolo per bimbi e non solo

"Leonardo curioso di tutto". È questo il titolo dello spettacolo teatrale dedicato a bambine e bambini a partire dai 4 anni, ma adatto a tutte le età, che si terrà a Robecchetto con Induno, domenica alle ore 16.00, nella biblioteca civica Alda Merini, in via Novara, a cura della compagnia DittaGiocoFiaba nata a Milano nel 1993. L’evento ad ingresso libero è promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, in collaborazione con l’associazione "Amici della Biblioteca". Lo spettacolo è ideato da Riccardo Secchi, storico autore italiano di fumetti per Topolino, Nathan Never, Dylan Dog e insegnante di sceneggiatura all’Accademia Disney. Ch.S.