“Legno, Diavoli e Vecchiette“. I burattini sono protagonisti

(Bergamo)Tutto pronto a Cazzano Sant’Andrea per la decima edizione della rassegna “Legno vivo“, ideata dal burattinaio Virginio Baccanelli, fra i pochi che in Bergamasca ancora produce in proprio burattini, scenografie e sceneggiature dei propri spettacoli. La manifestazione, che prende il via oggi, è un’ulteriore declinazione del progetto “Le Valli del legno“, promosso per il 2025 da Promoserio nell’ambito di Serio Art, tavolo di lavoro dedicato alla valorizzazione culturale delle Magnifiche Valli. La rassegna “Legno vivo“ proporrà sette spettacoli di burattini da oggi al 27 agosto, con il patrocinio del Distretto de Le Cinque terre della Val Gandino. La serata d’esordio a Cazzano Sant’Andrea (piazzetta Agorà, alle 21) vedrà protagonista la Compagnia Giorgio Gabrielli di Quistello (Mantova) con lo spettacolo “Legno, Diavoli e Vecchiette... storie di marionette“. Uno spettacolo che propone il percorso che compie un’artista per giungere alla creazione della marionetta, dell’ispirazione spesso casuale, all’invenzione dell’oggetto, fino alla sua realizzazione. "Le Valle del legno - sottolinea Patrizia Azzola, delegata culturale del Cda di Promoserio - è una grande rassegna diffusa, un viaggio tematico e multisensoriale che sino a dicembre accompagnerà il pubblico alla scoperta del legno in tutte le sue forme e significati. In calendario ci sono 52 eventi, 32 comuni coinvolti, 14 musei partecipanti, sei itinerari tematici, una call per giovani artisti e una ricca proposta di laboratori, viste, spettacoli, percorsi naturalistici e conferenze". M.A.