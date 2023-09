Leggère sull’acqua. Si inaugura la stagione

Galleria Magenta inaugura la stagione espositiva autunnale con la mostra “Leggère sull’acqua“ di Marco Pessa (Venezia, 1947), un omaggio alla sensazione di “leggerezza“ che dall’estate si protrae agli inizi del fascinoso autunno. In esposizione opere scelte dell’autore naturalizzato lombardo dedicate al soggetto della ninfea, tema prediletto da molti pittori lungo i secoli, per via della sua inconfondibile bellezza e rigorosa eleganza. Fiore tra i più belli al mondo, la ninfea rappresenta da millenni un simbolo di purezza. Dal 23 settembre all’11 novembre. Vernissage con cocktail sabato 23 settembre ore 17.00. Galleria Magenta Via Roma 45, Magenta (MI).