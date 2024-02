“Legalità quotidiana” con Battarino

Prende il via il progetto "Legalità quotidiana" a cura di Giuseppe Battarino, giurista e scrittore. La prima delle due serate è prevista oggi, giovedì 1 febbraio, alle 20.30. La seconda si terrà giovedì 8 allo stesso orario. Entrambi gli incontri si svolgono presso la sala consiliare di Villa Aliverti a Vedano Olona. A promuovere la doppia iniziativa l’amministrazione comunale in collaborazione con i vicini centri di Malnate e Binago. La proposta, rivolta a tutti i cittadini, punta a diffondere una cultura delle regole, del rispetto reciproco, della promozione e dello sviluppo non individualistico ma sociale di ogni persona.