Lecco: Festival Treccani della Lingua Italiana - Stupore nel Lario

Da settimana prossima si sciacquano i panni non più in Arno ma nel Lario, il lago dei Promessi Sposi. Da giovedì fino a domenica della prossima settimana, Lecco ospita di nuovo il Festival Treccani della lingua italiana. In programma ci sono laboratori didattici, lezioni magistrali e incontri tematici incentrati sulla parola "stupore", cuore di questa sesta edizione del festival. Tra gli ospiti: le filosofe Donatella Di Cesare e Francesca Rigotti, i linguisti Giuseppe Antonelli, Michele Cortelazzo, Cristiana De Santis, Valeria Della Valle, Giuliana Fiorentino, Andrea Moro, Giuseppe Patota, Mirko Tavosanis, le scrittrici Emanuela Fontana ed Eleonora Mazzoni, lo scrittore e giornalista Christian Raimo, il Cardinale José Tolentino de Mendonça, la critica letteraria e storica della letteratura italiana Lina Bolzoni, il sociologo Alessandro Rosina, le giornaliste Sara Sanzi e Susanna Turco, Laura Tiburzi dello studio Mca, l’etologo Enrico Alleva, l’imprenditore Oscar Farinetti, il direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Massimo Bray, l’ad di edulia-dal sapere Treccani Cristina Pozzi, e la poeta Francesca Genti. Spazio anche alla musica con Diodato, Nada e Margherita Vicario che dialogheranno rispettivamente con Valentina Farinaccio, Paolo Di Paolo ed Elena Stancanelli.

D.D.S.