Le “Stelle di Broadway“. Arriva il musical americano

Approda domenica al teatro Donizetti, con "Stelle di Broadway", la grande tradizione del musical americano. Lo spettacolo è nato da un’idea dell’attore e regista Corrado Abbati e accompagna idealmente lo spettatore sui più prestigiosi palcoscenici del mitico distretto dei teatri di New York, dove i sogni diventano realtà, dove si “canta sotto la pioggia“, si incontra “my fair lady“, ci si stringe “tutti insieme appassionatamente“ o ci si lascia trascinare da Ginger Rogers e Fred Astaire in uno scatenato tip tap. Le diverse estrazioni degli interpreti li hanno portati a fondere la propria esperienza con quella degli altri, creando una ricchezza di intenti, sfumature, che si riverberano in un amalgama ben riuscito. Il risultato è una sorprendente performance dove canto, ballo, musica, si fanno un tutt’uno. “Stelle di Broadway“ sarà portato in scena dalla Compagnia Corrado Abbati, più di 25 anni di attività, durante i quali sono stati realizzati una cinquantina di allestimenti. Dai titoli più noti come “La vedova allegra“, “Il paese dei campanelli“, “Cin Cin là“, al recupero di operette meno famose ma ricche di fascino come “Frasquita“ di Franz Lehàr, “Sissi“ di Fritz Kreisler, “Madama di Tebe“ di Carlo lombardo, “Addio Giovinezza“ di Giuseppe Pietri. Dal 1991 la Compagnia ha poi legato il proprio nome ad una stagione di operette realizzata con il teatro municipale Romolo valli di Reggio Emilia. Lo spettacolo rientra nell’ambito della Stagione di Operetta della Fondazione Teatro Donizetti (inizio ore 15,30; biglietti da 15 a 38 euro; ridotti da 12 a 30 euro; durata: 90 minuti senza intervallo).

Michele Andreucci