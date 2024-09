Le Orobie valtellinesi e bergamasche salgono in “sella” insieme

Si è svolto ieri l’altro, ad Aprica, il primo incontro tra amministratori e imprenditori della Valtellina, della Valseriana e della Val di Scalve alla presenza dell’Assessore di Regione Lombardia agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori. La giornata è stata impostata sulla condivisione, sulla proposta e sullo stimolo di iniziative di collaborazione tra gli enti delle Orobie Bergamasche e delle Orobie Valtellinesi, con l’obiettivo di promuovere una destinazione allargata e di incrementare l’offerta turistica. L’incontro è stato organizzato grazie alla proposta di Orobiestyle e Scalve Mountain con Valtellina Turismo. Diversi i temi che si sono toccati, dalla proposta di collegamento ciclistico intervallivo Aprica - Valle di Scalve (con i relativi servizi) alla centralità della collaborazione tra pubblico e privato nei progetti da mettere in campo, dalle ricadute delle Olimpiadi sul territorio ai collegamenti pedonali religiosi già in essere tra le due vallate. Nel suo intervento l’assessore ha sottolineato come la governance del territorio è fondamentale per lo sviluppo del territorio: il pubblico deve creare le condizioni favorevoli per far sì che i privati siano nella condizione di investire e dare futuro ai progetti. "La montagna è cerniera e non divisione" con queste parole l’assessore supporta l’iniziativa di collaborazione tra le Orobie e sottolinea l’importanza di una strategia comune e allargata. Nella sala consiliare del Comune di Aprica, seduti al tavolo e convinti nell’intraprendere una strada di collaborazione su progetti concreti, erano presenti i presidenti delle Comunità Montane di Tirano – Scalve – Valle Seriana, il presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi, i delegati dei comuni di Schilpario – Aprica e il sindaco di Valbondione e il delegato alla montagna della Provincia di Bergamo.