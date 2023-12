Le note di Andrea Tonoli danno il benvenuto al solstizio d’inverno

Dopo il fortunato concerto all’alba dello scorso 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate a Germignaga si replica per festeggiare anche quello d’inverno. Questa volta l’appuntamento sarà in notturna, con le note di Andrea Tonoli (nella foto) che risuoneranno nella sala della Colonia Elioterapica illuminata da centinaia di piccoli lumi. L’appuntamento è per venerdì 23 dicembre: le porte della Colonia saranno aperte dalle 23. Alle 23.45 le luci lasceranno il posto a centinaia di piccole luci. Conclusione all’una circa, l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.