"Le meraviglie del giardino di Tremezzina da scoprire a Villa Carlotta"

Protagonista anche d’autunno il giardino di Villa Carlotta, famoso in tutto il mondo per la fioritura delle sue camelie all’inizio della primavera, ma da ammirare anche con l’arrivo dei primi freddi. Fino al 10 dicembre si potranno scoprire "Le meraviglie del giardino" grazie a una bella mostra curata dalla direttrice Angela Previtera con l’aiuto di Elena Lissoni. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso quattro sezioni che illustrano l’aspetto del giardino nelle diverse epoche storiche. Dai limoni che già nel Seicento rivestivano i muri dei terrazzamenti al tempo dei marchesi Clerici, ai frutti coltivati dall’età napoleonica nel comparto agricolo con Giovanni Battista Sommariva, sino alle splendide collezioni di camelie e azalee volute dal duca Giorgio II nella seconda metà Ottocento e ai nuovi interventi realizzati dall’Ente dal 1927. Una storia che prosegue oggi con il progetto "Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio", avviato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e finanziato con il piano NextGenerationEu. La mostra, accosta materiali eterogenei come tavole botaniche, dipinti, incisioni, sculture dal Seicento alla contemporaneità. La storia del giardino è riscostruita attraverso opere inedite delle collezioni di Villa Carlotta e altre provenienti dai musei lombardi, dalla Reggia di Caserta, da collezioni private. Un ruolo centrale rivestono i prestiti di realtà che partecipano, insieme a Villa Carlotta, alla Rete dell’800 Lombardo, come l’Accademia Carrara di Bergamo e Fondazione Brescia Musei. Roberto Canali