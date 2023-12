Le glorie All Blacks consegnano un assegno alla Piccola Opera

Gli All Blacks sono andati in gol per la Piccola Opera di Traona. La società calcistica composta da alcuni dei migliori calciatori valtellinesi che hanno appeso le scarpe al chiodo da qualche annetto ha organizzato una cena benefica all’agriturismo Adda Vegia di Buglio in Monte. Al termine del Christmas Party gli All Blacks - Vecchie Glorie, capeggiati dal presidente Christian Porta, hanno consegnato un assegno di 1.000 euro alla Piccola Opera, storica comunità educativa per minori nonché centro anti-violenza che da anni opera nella Bassa Valle.