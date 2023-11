Le eccellenze locali a Formaggi in piazza

Formaggi in piazza e Natura in bellezza caratterizzeranno il novembre di Sondrio. I due weekend in natura di Sondrio Festival si arricchiscono con la concomitanza, sabato 18 e domenica 19, di Formaggi in piazza e Natura in bellezza, evento che doppierà anche il 25 e 26. Un’attesa conferma il primo e una piacevole novità il secondo, a caratterizzare Sondrio per le eccellenze enogastronomiche, per la natura e il benessere. "Vogliamo consolidare l’immagine di Sondrio associando i concetti di green, natura e biodiversità, parlando di benessere a 360 gradi – ha detto il vicesindaco e assessore agli eventi Francesca Canovi –. Il filo conduttore è il rapporto tra uomo e natura". Attraverso la mostra mercato, i laboratori, le escursioni guidate e le altre attività, l’iniziativa mira a promuovere i prodotti valtellinesi.